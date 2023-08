E’ con grande orgoglio che comunichiamo di avere raggiunto un accordo biennale con la SS LAZIO per una affiliazione. L’accordo porterà alla società e ai suoi tesserati notevoli benefici. Ringraziamo il Presidente Claudio Lotito che si è speso in prima persona affinché questa affiliazione potesse diventare realtà, il Direttore Angelo Fabiani ed il responsabile marketing e coordinatore Lazio soccer school Alessandro Ortenzi per la disponibilità e la grande professionalità dimostrata.

s.n.