Partita difficile per i rossoblù che dalla mezz’ora in superiorità numerica per l’espulsione di Galesio. Decisivi i gol di Maldonado e Di Nardo nel secondo tempo

Vola il Campobasso primo della classe che batte a domicilio per 2-0 il Matese e guadagna due lunghezze sulle seconde Sambenedettese e L’Aquila, entrambe fermate sul pareggio dal Tivoli e dal Chieti. Decisive le reti nella ripresa siglate da Maldonado e Di Nardo.

Un primo tempo non ricchissimo di occasioni. Ci provano Persichini dal limite e Di Nardo appena dentro l’area senza tuttavia a cambiare il risultato. Dall’altra parte i campani sono pericolosi dalla distanza con Langellotti. Prima della mezz’ora la squadra ospite resta in dieci per la doppia ammonizione subita da Galesio, reo prima di una gomitata a Maldonado e poi di un calcio a Nonni. Campobasso in superiorità numerica.