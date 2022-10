di Arianna Chiuchiolo

Gara al cardiopalma tra L’Ururi ed il Pietramontecorvino: i padroni di casa che conducevano per 2 a 0 nella seconda frazione di gioco hanno assistito, loro malgrado al ribaltamento del risultato.

Da subito Balletta mette in movimento Mammolino che viene bloccato da Sandu, angolo per gli avversari. Prova a rispondere l’Ururi ma il tiro debole di Martino non impensierisce Orsillo.

Al 10° ci riprova Melino che questa volta apre per Balletta, manca la deviazione vincente.

È al 15° che arriva il gol del vantaggio per l’Ururi: punizione battuta da Marino a pizzicare la testa di Parente che fredda Orsillo per l’1 a 0.

Alla mezz’ora gli ospiti sono vicinissimi al pareggio con Mammolino che per un soffio non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

Il 2° tempo riprende con i padroni di casa che continuano a condurre il gioco e a segnare. Benvenuto ripartito in contropiede si spinge verso la porta avversaria, la sua corsa non viene fermata e centra il suo bersaglio all’angolino basso. 2 a 0.

Esultanza del pubblico ignaro del blackout che coinvolgerà gli uomini di mister Melchiorre al 13°. Calcio da fermo di Vannella, è pronto Longo in area. Il suo tiro accorcia le distanze 2 a 1. Passano pochi secondi e l’assist di Di Carlo permette a Verderosa di segnare il gol del pareggio. Ururi 2 – Pietramontecorvino 2.

I carresi provano a riprendere in mano la situazione, ma il morale è sottotono. Corre il 21° Marino batte la punizione a cercare Benvenuto che aggangia ma il suo gol viene annullato per offside. L’Ururi perde la concentrazione ne approfitta il Pietramontecorvino: Carella a tu per tu con Sandu tira in porta, scivola il n. 1, Stefano Lapenna nel tentativo di recuperare fa autogol. I padroni di casa soccombono per 3 a 2. E rischiano ancora con Pipoli il su tiro si stampa all’interno del 1° palo ma la palla rimbalza fuori dalla linea di porta.

Al 38° Pangia mangia una importante occasione gol. Poteva essere il gol del pareggio. Ma gli ospiti non mollano la presa e chiudono il match con altri due tentativi: il primo è di Carella che non inquadra lo specchio della porta, il secondo, dalla distanza, di Balletta ma viene respinto da Sandu. Al triplice fischio della sig.ra Angela CAPEZZA della sezione di Napoli. Il Pietramontecorvino realizza di aver vinto e portato a casa 3 punti fondamentali per salire in classifica.