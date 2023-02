Dopo l’inattesa e brutta sconfitta di domenica scorsa a Gambatesa (0-2) contro la penultima dell’eccellenza calcistica molisana e con un piede già in promozione per il prossimo campionato, il Venafro torna ad un convincente successo piegando il Castel di Sangro (2-1), team abruzzese che ha resistito sino a tre/quarti di match al “Del Prete” prima di cedere ad una zampata ravvicinata e vincente di Sylla Sylla. Il colored del Venafro ha retto da solo l’attacco locale, ha lottato su ogni pallone, ha smistato la sfera a destra e manca e in dirittura d‘arrivo, e dopo che gli ospiti avevano pattato il vantaggio iniziale dei venafrani, è riuscito ad andare in rete, regalando ai suoi tre preziosissimi punti. Con tale successo, il 12° del campionato in corso per la squadra del presidente Patriciello, il Venafro di mister Camorani rafforza il quarto posto in classifica a quota 41, ribadendo così le proprie possibilità di accedere ai play/off di fine stagione per tentare la scalata alla D. Sino al termine della stagione manca ancora mezzo girone di ritorno, ma essere lì in alto è un buon segno per il Venafro, che comunque sabato prossimo è atteso alla trasferta dai “vicini di casa” del Sesto Campano (i due territori comunali confinano), settimi con 35 punti e come tali da affrontare con le dovute precauzioni. All’andata a Venafro fu 0-0, sicché per il ritorno di sabato prossimo a Sesto c’è tanta incertezza. Nell’ultimo turno il Sesto è stato superato nettamente dall’Alto Casertano per 3 a 0 sicché cercherà di rifarsi col Venafro, che però non vuole rallentare per non perdere il treno per i play off. Ci sono cioè le premesse giuste per assistere ad un match, sabato prossimo, Sesto Campano/Venafro tiratissimo e dall’esito incerto.