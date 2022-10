Il calcio è sempre stato uno spettacolo popolare. Anche perché fino a qualche anno fa andare allo stadio costava relativamente poco rispetto ad altri svaghi. Invece negli ultimi anni la partita allo stadio sta diventando sempre più un divertimento per molti, ma non per tutti. Ma quanto sta accadendo in eccellenza è davvero un controsenso, come si legge nel comunicato ufficiale che di seguito riportiamo: