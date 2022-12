Si riprenderà il 7 gennaio per scegliere “la regina” molisana da promuovere in D tra Campobasso ed Isernia, ma altre sono lì a due passi pronte ad entrare in scena.

Il calcio molisano tira il fiato per la puntuale sosta natalizia ed è questa l’occasione giusta per fare il punto della situazione. In testa veleggia, giuste le facili previsioni della vigilia, il Campobasso 1919 tallonato a ridosso dall’Isernia che, dopo la scoppola rimediata dal Venafro con l’eliminazione dalla Coppa Italia, si è rinnovata seduta stante, dando il ben servito a diversi senatori per dare spazio ai giovani.

E questi hanno subito ripagato alla grande con prove convincenti che hanno rilanciato i biancocelesti in campionato. Subito dietro il duo di testa, ecco il gruppo dei “guastatori”, ossia Alto Volturno, Campomarino, Venafro e Turris. Hanno chanches d’inserirsi nel giro buono di vertice, insediando Campobasso e Isernia? Francamente è poco plausibile ma la bellezza e l’imponderabilita’ del calcio sono prerogative puntuali di tale sport. Siamo a metà stagione ed allora quale la sorpresa positiva sin qui maturata ? Certamente il Campomarino che ha dato sfoggio di concretezza e qualità tecniche anche contro le grandi, meritando l’attuale posto tra i play off.

Di contro, la delusione? Azzardiamo l’Alto Volturno,partito benissimo ma con vistosi rallentamenti negli ultimi impegni tanto da racimolare un solo punto nelle ultime due gare. Venafro e Turris ? Campionato “onesto” il loro, con prospettive d’inserirsi nelle zone alte della classifica se capiterà l’occasione giusta. Del resto sono presenti anche nelle semifinali di Coppa Italia Molise, pur restando minime le possibilità di accedere alla finale, dati i vantaggi acquisiti da Campobasso 1919 e Alto Volturno nelle gare di andata. Ed allora per il momento pallone fermo sino al 7 gennaio prossimo per tornare a farlo rotolare in rete dai primi del nuovo anno, decretando successi, sorrisi e soddisfazioni.