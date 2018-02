Questa mattina in Prefettura ad Isernia sono intervenuti i rappresentanti delle società di calcio “Isernia F.C.” e “U.S. Venafro” nonché il Presidente della FIGC Molise per discutere dell’incontro di calcio, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza, in programma l’11 febbraio prossimo presso lo stadio “Lancellotta” del capoluogo pentro, in relazione al quale l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha già dato indicazioni di non avviare la vendita dei tagliandi per i residenti nel Comune di Venafro.