TERAMO – In vista dell’incontro di Coppa Italia Eccellenza tra Aurora Alto Casertano e Teramo, in programma mercoledì 14 febbraio (ore 14:30), allo stadio comunale “Marchese Del Prete” di Venafro (IS), si rende noto alla nostra tifoseria che, alla luce della recente Determinazione del Comitato Analisi per la Sicurezza sulle Manifestazioni Sportive n.06/2024 e delle successive valutazioni effettuate dal C.A.S.M.S. e dal Questore di Isernia, si ritengono dagli stessi sussistenti i motivi che impongono l’adozione di idonee misure organizzative a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, con la conseguente applicazione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Teramo.

Anticipiamo sin d’ora che la gara sarà trasmessa in diretta dall’emittente televisiva Super J.

REDAZIONE