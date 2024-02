TERAMO – Al termine della rifinitura pomeridiana svolta presso il campo sportivo “Dino Besso” di San Nicolò a Tordino, lo staff tecnico biancorosso ha convocato 21 calciatori in vista della trasferta di Coppa Italia contro l’Aurora Alto Casertano, in programma domani, mercoledì 14 febbraio (ore 15:00) presso lo stadio “Marchese – Del Prete” di Venafro (IS) e valida quale match di andata degli Ottavi di Finale.

Sono quattro gli indisponibili: agli infortunati Antonelli e Pepe, si aggiungono gli squalificati Ferraioli e Massarotti.

«La Coppa è un obiettivo cui teniamo particolarmente perchè rappresenta un’ulteriore possibilità per tentare l’approdo in Serie D – le parole alla vigilia dell’allenatore biancorosso Marco Pomante –, ma sicuramente domani ruoterò l’organico a mia disposizione, dando spazio a chi ne ha avuto meno, sempre con il fine di far bene. I nostri avversari stanno disputando un ottimo campionato, ad un solo punto dalla vetta occupata dall’Isernia e da quanto ho potuto visionare sono una squadra organizzata». Questo l’elenco completo:

PORTIERI – 1 DI DONATO Andrea, 31 NEGRO Diego.

DIFENSORI – 4 CANGEMI Christian, 6 CIPOLLETTI Davide, 37 DE MARCELLIS Daniel, 27 FURLAN Roberto, 16 PALMENTIERI Carlo, 39 VANZAN Nicola.

CENTROCAMPISTI – 24 CUTILLI Marco, 20 DAMIANI Lino, 8 ESPOSITO Francesco, 36 GOVERNATORI Francesco, 3 SANSEVERINO Alessandro, 19 SCIPIONI Ercole.

ATTACCANTI – 0 D'EGIDIO Stefano, 9 DOS SANTOS Mateus, 30 MERCADO Nicolas, 26 OSES Tomas, 99 REI Simone, 32 SANTIROCCO Nicola, 11 TOURE' Nouhan.

INDISPONIBILI – ANTONELLI Marco, PEPE Alfonso.

SQUALIFICATI – FERRAIOLI Emanuele, MASSAROTTI Domenico, PEPE Alfonso – Ufficio Stampa –

