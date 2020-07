Lorenzo Napolitano classe 2002 esterno destro o sinistro. Nato a Brescia fa le sue prime esperienze nel Ghedi scuola calcio Elite e centro tecnico AC Milan per poi passare nel 2018 al Matera Calcio dove gioca in Berretti con 6 presenze in prima squadra.

L’anno scorso una grande esperienza per lui al Bangor city fc, società di championship gallese. Rapidissimo, dotato di ottima tecnica individuale. Siamo certi che Lorenzo saprà ritagliarsi un importante spazio nella nostra squadra. Antonio di Gregorio classe 1990 attaccante mancino conosciutissimo in Molise per le tante stagioni già giocate nei massimi campionati regionali.

Prima di approdare nella nostra squadra nel suo passato ci sono Roccaravindola, Alife, Macchia, Venafro, Comprensorio Vairano, fino all’ultima stagione con la maglia dell’Aurora Alto Casertano conclusa con 19 gol all’attivo. Gianlorenzo Di Giulio classe 2001 laterale destro.

Giocatore che ha alle sue spalle già due stagioni da titolare indiscusso con la maglia del Roccasicura. La facile corsa, la grande dinamicità, la resistenza e l’ottimo piede ne fanno uno dei migliori prodotti di tutto il panorama regionale. Siamo certi che questo sarà l’anno della definitiva consacrazione di Gianlorenzo.