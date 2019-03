Il big match tra il Venafro F.C e lo Sporting Venafro si conclude con un pareggio. Due reti per parte al termine di una gara sentita e molto dura che non ha deluso le aspettative delle due tifoserie accorse in massa a godersi lo spettacolo. I tifosi della storica squadra bianconera, in maggioranza, hanno supportato fino alla fine la loro squadra non risparmiandosi neanche per un minuto.

E’ il quarto derby della stagione, ma ha regalato le stesse emozioni del primo. Il Venafro capolista, consolida il primato e rimane unica squadra imbattuta del Girone “A” ed insieme alla Polisportiva Torremaggiore nel Girone “B”, unica imbattuta dell’Intero Campionato di Serie C, con il miglior attacco e la miglior difesa. La squadra del presidente Scarabeo ha una partita da recuperare contro l’Asd Cercemaggiore C5 e, se dovesse centrare la vittoria, allungherebbe ancora il passo sulle dirette inseguitrici.