Il club di San Giuliano di Puglia si è mosso in largo anticipo per organizzare la prima storica partecipazione al campionato cadetto. Confermato in panchina Gianluigi Tavone, il secondo sarà ancora Di Salvio.

La Saracena è al lavoro per affrontare la sua storica prima partecipazione al campionato nazionale di Serie B conquistato dominando la C1 molisana dopo che la formazione di San Giuliano di Puglia si era imposta all’inizio dell’anno nella Coppa Italia regionale ed il Presidente Cristoforo Pasquale fa il punto della situazione:

”Quella che è andata in archivio è stata una stagione fantastica, iniziata nel migliore dei modi e conclusa vincendo praticamente tutto quello che c’era da vincere. L’unico rammarico l’avventura nelle fasi nazionali di coppa Italia, più che altro per la sciagurata trasferta in Sicilia: ma ne abbiamo fatto tutti esperienza.

Il cammino in campionato è stato una vera e propria cavalcata con diciotto vittorie e tre pareggi, cammino macchiato da una sola sconfitta, l’unica di tutta la stagione visto che anche in coppa Italia regionale abbiamo vinto tutte le partite. Il merito va indubbiamente al grande lavoro svolto dal mister Gianluigi Tavone coadiuvato da Agostino Di Salvio e Giuliano Gentile, e accomuno tutti i ragazzi che sono sempre scesi in campo dando l’anima per la maglia.

Abbiamo tagliato un traguardo storico per una comunità di meno di mille anime e stiamo già lavorando da settimane per non farci trovare impreparati. Credo che riusciremo a tenere tutti i protagonisti della promozione, ai quali cercheremo di affiancare gente di esperienza e giovani interessanti. Ripeto, per noi sarà un campionato totalmente nuovo ed entusiasmante, tanto per la nostra giovane società quanto per la comunità di San Giuliano di Puglia: una piccola comparsa in ambito nazionale l’abbiamo fatta con la fase finale della Coppa Italia di Serie C, e dal quel risultato ripartiamo intenzionati a fare bene.

Posso già dire con certezza che la guida tecnica sarà affidata ancora a Gianluigi Tavone ed Agostino di Salvio, anche se in verità le nostre maggiori attenzioni ora sono puntate sull’allargamento dell’organizzazione societaria: contiamo sul coinvolgimento di nomi di spicco del nostro territorio per un progetto duraturo negli anni. E poi stiamo istituendo il settore giovanile per la partecipazione al campionato Under 19, per valorizzare i giovani che saranno il futuro di questa società e di questo sport in ambito molisano.

Colgo l’occasione per ringraziare tutta la gente che ci è stata vicino, tifato e incitato i ragazzi per tutta la stagione, l’amministrazione comunale sempre presente e tutti gli sponsor che hanno creduto nel nostro progetto. Lo dico a gran voce: la Saracena è pronta per la Serie B!!!