FINALE PLAYOFF PER L’ACCESSO ALLA SERIE B!!!

La finale vede in campo le uniche due squadre imbattute del campionato di serie C1. Il match avrà luogo nel pomeriggio di oggi, sabato 4 maggio, alle ore 17, presso il Palafiera di Campobasso. Una finale da vivere, un’opportunità per continuare a scrivere belle ed emozionanti pagine di storia del calcio a 5, del Venafro FC e di Venafro! Venite con noi per sostenere la venafranità e per sognare con noi la promozione!