La formazione femminile della Chamiande Campobasso ha già raggiunto un primo obiettivo. La vittoria netta conquistata ieri alla palestra Sturzo contro l’FC Venafro è valsa il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Le rossoblù dovranno solo definire il piazzamento, prime e seconde.

L’ultima gara interna ha testimoniato il valere dell’organico, un giusto mix tra esperienza e nuove leve capaci di avere un buon impatto non solo tecnico ma anche mentale ai match. Il duo Marsella – Moffa si è detto soddisfatto dell’approccio alla stagione delle Lady Chami. Mister Marsella ha dichiarato: “ Abbiamo migliorato i risultati di inizio stagione rispetto allo scorso campionato, questo a testimonianza del percorso di crescita intrapreso dalla società e dalle giocatrici che hanno alle spalle un anno in più di esperienza”. Stefano Moffa ha ribadito: “Abbiamo approcciato queste prime giornate con il piglio giusto, ma siamo consapevoli che il cammino è ancora lungo. La società in estate è riuscita a coinvolgere un mix di ragazze giovani e calciatrici di esperienza che si stanno dimostrando all’altezza della categoria e del progetto”. Non solo prima squadra ma anche un movimento giovanile in crescita. La Scuola Calcio Elitè Chaminade Campobasso ha visto incrementare significativamente il numero di ragazzine che si sono avvicinate al mondo del pallone.