CLN CUS MOLISE 2

CITTA’ DI CHIETI 2

(0-0 primo tempo)

Cln Cus Molise: Piscitelli, Migliorini, Minervini, Serrecchia, Spina, Palamaro, Nathan, Sabia, Marino, Patriarchi. All. Di Stefano.

Città di Chieti: Mincarini, Di Lanzo, Peca, Del Grosso, Proietto, Giannini, D’Elia, Stefanachi, Falcone, Petaccia, Crusafio, Sprecacenere. All. Farinacci.

Arbitro: Battista di Campobasso. Crono: Novelli di Campobasso.

Marcatori: Nathan, Petaccia, Palamaro, D’Elia st.

Note: ammoniti Petaccia e Nathan.

Impatta 2-2 contro il Città di Chieti la formazione under 19 del Cln Cus Molise che, due volte, in vantaggio, si fa rimontare dai neroverdi. I rossoblù restano comunque in vetta ma con una lunghezza di vantaggio sugli abruzzesi. La sfida del Palaunimol è stata equilibrata con le due squadre che hanno giocato a viso aperto. Nel primo tempo dopo un pericolo creato dai locali con Nathan, il Città di Chieti risponde con Proietto che impegna Piscitelli. Petaccia e Sprecacenere per gli abruzzesi, ancora Nathan per i padroni di casa, cercano la via della rete senza però riuscire a centrare il bersaglio grosso. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di 0-0.

Nella ripresa la contesa cresce di intensità. I rossoblù di Di Stefano passano quasi subito con un rinvio di Piscitelli che Nathan devia di testa in fondo al sacco. Dopo una conclusione al lato di Migliorini servito da Nathan, il Città di Chieti trova il pareggio con un diagonale di Petaccia che si infila all’angolino. Incassato il colpo il Cln Cus Molise riesce a riorganizzarsi e trova il sorpasso grazie a Palamaro che da posizione defilata non lascia scampo a Mincarini. Poco più tardi i locali vanno ad un passo dal tris con Nathan che si costruisce l’occasione ma tira debolmente e Mincarini para. Poi è il Chieti ad avere la chance per pareggiare con Sprecacenere che difende palla, si accentra e conclude, Sabia si immola di petto. La gioia della rete è solo rimandata perché il 2-2 neroverde arriva grazie a D’Elia che supera Piscitelli. Il match resta vibrante e i molisani hanno l’opportunità di tornare in vantaggio con Nathan che offre a Spina, conclusione al lato da posizione favorevole. Ci prova poi il Chieti con Petaccia dalla distanza, Piscitelli si salva. Finisce in parità il confronto del Palaunimol con gli uomini di Di Stefano che restano primi in classifica nel raggruppamento R. Adesso il campionato si ferma. la ripresa è fissata il prossimo 5 febbraio con in calendario per Sabia e soci, la trasferta di Venafro.