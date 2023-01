Domani, domenica 29 gennaio, è il giorno della seconda sfida in diretta su Sky per il Cln Cus Molise che sarà ospite dell’Aversa Parete. (canale 202 con inizio fissato alle 20,45) Una vetrina importante per il sodalizio del capoluogo che, dopo la grande prova offerta a Genzano (sempre in diretta tv) e il successo interno sul Cesena, vuole dare continuità ai risultati. L’Aversa è in ascesa ma i rossoblù non intendono fare regali. Mister Sanginario dovrà rinunciare a Lucas (ancora fermo ai box) e a capitan Di Stefano (appiedato dal Giudice Sportivo). A caricare l’ambiente è Matheus Barichello, autore nell’ultimo turno del gol numero 19 in campionato e protagonista di una rovesciata favolosa (sul preciso rinvio di Vinicius Oliveira) che si è stampata sulla traversa ma avrebbe certamente meritato miglior sorte. Il numero 24 è pronto a guidare i suoi compagni. “Noi ci alleniamo tutta la settimana per fare in modo che il giorno dalla gara sia speciale, sia positivo – sottolinea – quando abbiamo l’opportunità di andare su Sky diventa ancora più bello, perché vuole dire che il nostro sport sta crescendo. E’ un bellissimo sport che merita rispetto e merita una maggiore valorizzazione per tutti i sacrifici che tutti quanti abbiamo fatto e facciamo per rendere unica questa fantastica disciplina”.

Siete tornati alla vittoria contro il Cesena. Ora l’obiettivo è la continuità. Condividi?

“Assolutamente. Abbiamo ritrovato la vittoria che mancava da un po’. Ora dobbiamo continuare così. C’è ancora tanta strada da fare”.

Battere la terza forza del girone non era facile. Lo avete fatto con una grande prova corale dimostrando compattezza. E’ così?

“Abbiamo avuto un periodo particolare, con tante problematiche. Adesso dobbiamo lasciarci alle spalle quello che è successo e guardare al futuro con fiducia perché abbiamo tempo per perseguire obiettivi importanti”.

Domani ad Aversa incontrerete una squadra che nelle ultime settimane ha ripreso la marcia rinvigorita dal cambio di allenatore. Come si può fare risultato in terra campana?

“Nel cammino di questa stagione abbiamo visto che non esistono partite facili. L’Aversa sta vivendo un periodo favorevole per quanto riguarda i risultati e le prestazioni. Noi abbiamo lavorato durante la settimana per preparare al meglio questa gara. Dobbiamo farci trovare pronti e provare a fare risultato per proseguire sulla strada intrapresa”.

Nell’ultimo turno hai realizzato la rete numero 19 in campionato. Peccato per la splendida rovesciata finita sulla traversa. Dove vuoi arrivare?

“Il mio obiettivo principale è quello di aiutare il più possibile la squadra a stare in alto in classifica. Poi, a livello personale, quello che arriverà lo accetterò volentieri cercando di essere sempre all’altezza della situazione”.

Il cammino è ancora lungo e il Cln Cus Molise può togliersi delle belle soddisfazioni. Concordi?

“Da quando abbiamo iniziato a lavorare quest’estate non abbiamo mai pensato che sarebbe stata una stagione semplice. Allo stesso tempo quando ci siamo trovati ad essere incudine incassando sei sconfitte consecutive, non ci siamo buttati giù reagendo da grande squadra. Io sono convinto che con lavoro, passione e sacrificio, possiamo fare qualcosa di bello e importante da qui alla fine del campionato. Se riusciamo a trovare la giusta continuità potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.

Arbitri – Dirigeranno il confronto la signora Carlotta Filippi di Bergamo e il signor Daniel Fior di Castelfranco Veneto. Il crono sarà affidato a Manuel Terracciani di Napoli.

Programma 20^ giornata e classifica – Ap-Cln Cus Molise (domani); Sporting Hornets-Italpol; Eur-Lazio; Prato-Saviatesta Mantova; Active Network-Roma C5; Modena Cavezzo-Todis Lido di Ostia; Ecocity Genzano-Futsal Cesena. Riposa Città di Massa. Classifica: Eccity Genzano 48; Todis Lido di Ostia 46; Futsal Cesena 33; Active Network 31; Saviatesta Mantova 29; Sporting Horntes, Lazio C5, Roma C5 26; Italpol, Cln Cus Molise 23; Ap 17; Eur 12; Città di Massa 9; Prato 4.