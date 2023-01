A causa dell’espulsione rimediata nell’ultima gara del 2022 contro il Mantova salterà per squalifica la prima del 2023, quella che vedrà sabato il Cln Cus Molise impegnato a Fiano Romano contro la Lazio. Carlo La Bella, autore di sette reti in campionato, analizza il momento del gruppo rossoblù ed è proiettato ad un nuovo ano ricco di impegni. “Dopo qualche giorno di riposo per le festività di fine anno abbiamo ripreso a lavorare per preparare al meglio la sfida con la Lazio – argomenta il pivot – è una trasferta difficile contro una squadra organizzata ma ci faremo trovare pronti nonostante dovremo far fronte ad alcune defezioni dovute ad infortuni e squalifiche”.

Avete chiuso il 2022 con una sconfitta, peccato perché vista la prestazione contro il Mantova si meritava di più. Concordi?

“Siamo arrivati all’ultima partita dell’anno dopo una serie di ko. Abbiamo fatto un’ottima gara contro un’avversaria di valore reagendo al meglio. Poi nell’arco del confronto ci sono state alcune decisioni arbitrali che a mio avviso vanno riviste ma credo che la nostra prova sia stata positiva nonostante il risultato”.

A proposito di decisioni arbitrali salterai la sfida di Fiano Romano a causa di due gialli apparsi eccessivi.

“Mi dispiace molto non poter essere del match e non poter aiutare i miei compagni. Credo che l’espulsione sia stata ingiusta con un utilizzo dei cartellini sicuramente discutibile. In ogni caso è una decisione che va accettata. Lavoriamo e guardiamo avanti, mi farò trovare pronto per la prossima sfida, quella in casa del Genzano in programma il 15 gennaio”.

Per il Cln Cus Molise il bilancio fino a questo punto è positivo nonostante la flessione avuta nel finale del 2022.

“Sì, siamo partiti forte poi abbiamo avuto la flessione. Ci manca sicuramente qualche punto ma siamo in piena lotta per i playoff e ce la metteremo tutta per raggiungerli”.

Dal punto di vista personale che bilancio puoi fare di questa prima parte di stagione?

“Sono venuto qui per essere utile alla squadra e aiutarla in tutti i modi a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ho fatto sette reti, potevo farne altre ma va bene così. Cercherò in questo nuovo anno di proseguire sulla strada intrapresa e raggiungere insieme ai miei compagni i migliori risultati possibili”.