Si impreziosisce la rosa della Chaminade Campobasso. La società ufficializza l’arrivo, o meglio il ritorno, in rossoblù di Simone Petrella. Il laterale classe ’91 torna con un bagaglio d’esperienza importante, la Serie A2 con il Cus Molise. La società è contenta di riabbracciare Simone Petrella.

Le prime dichiarazioni di Simone Petrella:” Sicuramente l’aspettativa è quella di confermare quanto di buono hanno fatto i ragazzi lo scorso anno e perché no di spingerci oltre. Sicuramente sarà un anno di crescita per molti di noi, me compreso, ma ciò non vuol dire che non ci faremo trovare pronti contro le “corazzate” del girone”.