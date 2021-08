Nuova riconferma, nuovo rinforzo per la Chaminade Campobasso. Il laterale classe 1999 Maurizio Vaino sarà tra i giocatori a disposizione dello staff tecnico per il campionato di Serie B. Mancano gli ultimi colpi di mercato per completare una rosa giovane e competitiva. La società molisana spera, anche quest’anno, di mettere in vetrina i migliori giocatori locali.

Le prime dichiarazioni di Maurizio Vaino:” Sono contento di restare alla Chaminade e colgo l’occasione per ringraziare l’intera società e lo staff tecnico. Sono entusiasta del progetto e sicuro che che potremo toglierci tantissime soddisfazioni. Non vedo l’ora di tornare in campo dopo lo stop della scorsa stagione”.