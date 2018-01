Domani, sabato 6 gennaio, si giocherà al Palafiere di Campobasso, la finale regionale di Coppa Italia tra Polisportiva Venafro e Futsal Saracena.

Appuntamento attesissimo dai tifosi venafrani che andranno in massa a seguire la loro squadra in questa difficile sfida, in campo neutro, per aggiudicarsi l’ambito trofeo. L’inizio della partita è fissato per le ore 17.30.

Mister Cuzzi avrà tutta la rosa a disposizione avendo recuperato anche il bomber Peluso che aveva saltato la semifinale per squalifica, ecco la lista dei convocati:

Portieri: Tomei e Izzi

Laterali: Corbo, Noviello, De Simio, Galardo, Porcari e Peluso

Difensori: Valvona e Bucci

Pivot: Bruno e Verola

Come disposto dal Regolamento, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari (ciascuno di 30 minuti), saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, saranno calciati 3 tiri di rigore, alternativamente dalle due squadre.

Perdurando la situazione di parità si procederà con i calci di rigore ad oltranza. La squadra vincente la Finale Regionale della Coppa Italia acquisirà il titolo per partecipare alla Fase Nazionale della Coppa Italia di Calcio a 5 che prenderà il via nel prossimo mese di gennaio con le gare degli Ottavi di Finale.

Al termine dell’evento seguirà la cerimonia di premiazione alla quale prenderanno parte il Presidente Piero di Cristinzi e il Consiglio Direttivo della F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Molise unitamente alle autorità Sportive e Istituzionali della nostra Regione.