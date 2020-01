La Sottosezione di CAI Montaquila – Valle del Volturno, sezione di Isernia, perseguendo i propri fini statutari, oltre che del Sodalizio che rappresenta, consapevole di essere parte integrante del territorio e del tessuto sociale, considerando la crescente problematica in ambito delle disfunzioni cardiache, ha inteso donare al Comune di Montaquila un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

Con le stesse premesse e modalità, anche se con finalità diverse, ha inteso donare strumenti speciali per la ricerca di sepolti in valanga, A.R.T.V.A., al CNSAS, Servizio regionale Molise e alla Scuola Cai Bel Sud. Al CNSAS per l’uso in emergenza, alla Scuola per l’uso in formazione e prevenzione; aspetti fondamentali, questi ultimi, per la riduzione delle emergenze. La consegna avrà luogo sabato 4 gennaio p.v. alle ore 15:30 nei locali della sede operativa della Sottosezione sita in Piazza Dante Alighieri a Montaquila.