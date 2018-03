L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Sente, nelle campagne tra Poggio Sannita e Schiavi di Abruzzo. La vittima è un uomo di 66 anni di Villacanale, caduto da una scala mentre era intento a potare la vigna. A dare l’allarme è stata la moglie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Agnone che hanno provveduto a trasportare tempestivamente l’uomo al “Veneziale” di Isernia. Purtroppo per il 66enne non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le feriti riportate a seguito della caduta.