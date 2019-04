Tragedia del lavoro a Mafalda, dove per cause ancora in corso di accertamento, un operaio è caduto dal tetto mentre eri intento a svolgere il proprio lavoro. L’incidente si è verificato questa mattina, giovedì 4 aprile, nella zona industriale del paese.

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. La caduta è stata fatale al 40enne originaria di Lentella (Vasto). Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri di Termoli. La salma della vittima si trova presso l’obitorio del San Timoteo di Termoli.