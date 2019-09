Un uomo di 85 anni originario di Agnone è stato ricoverato all’ospedale di Pescara dopo essere precipitato da un albero a Elice da una altezza di circa tre metri. A riportare la notizia è il sito abruzzese www.rete8.it. L’85enne soccorso dai sanitari, è stato poi trasferito in elicottero all’ospedale “Santo Spirito” per un politrauma da precipitazione. Le sue condizioni cliniche sarebbe gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato la caduta dall’albero. Sul caso indagano le forze dell’ordine.