Venerdì 19 marzo alle ore 10.00, in via Berta, spazio antistante l’ufficio politico dell’assessore Calenda, conferenza stampa – protesta per stigmatizzare il “tradimento” popolare ed istituzionale posto in essere proprio dalla signora Calenda.

Si prega di intervenire, grazie.

Isernia, 17 marzo 2021

Il portavoce

Emilio Izzo