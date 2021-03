La scelta delle autorità preposte di non concedere la manifestazione di protesta sotto l’ufficio politico-elettorale della signora Calenda ma a circa 300 metri dal luogo indicato dai manifestanti, ha creato nella popolazione una reazione di sdegno per non essere stati considerati degni di rispetto e quasi considerati pericolosi! Pertanto come annunciato durante la conferenza tenuta lo scorso 19 marzo, il giorno di lunedì 22 marzo alle ore 10.00, terremo un sit in – conferenza stampa sotto il Palazzo del Governo al fine di porre l’attenzione sull’accaduto e di chiedere un incontro con il prefetto per chiarire le nostre posizioni rispetto ai diritti costituzionali, così da poter continuare un rapporto di collaborazione verso le istituzioni come è stato fin ad ora e come ampiamente riconosciuto da più parti.

Si prega di intervenire, grazie.

Isernia, 20 marzo 2021

Il portavoce

Emilio Izzo