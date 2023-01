Al via nuove azioni per il controllo dei cinghiali, con l’attivazione di un corso per aspiranti conduttori di cani limiere, una razza “da traccia” capace di gestire tutte le fasi della caccia, dalla cerca alla seguita. L’iniziativa è frutto di un percorso condiviso tra l’assessore regionale Nicola Cavaliere e il Presidente nazionale Enci, Dino Muto, con il supporto del Gruppo Cinofilo Molisano.

«L’attivazione di questo corso rappresenta un ulteriore tassello – afferma l’Assessore Cavaliere – che va ad implementare le attività di controllo della specie cinghiale a beneficio del mondo agricolo e volto alla tutela della biodiversità.»

Il corso si svolgerà nei giorni 10, 17 e 18 febbraio, presso la sala conferenza dell’Assessorato alle Politiche agricole in via Vico n. 4, a Campobasso.

