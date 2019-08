Si rende noto che da domani – mercoledì 21 agosto – è possibile ritirare i tesserini di caccia per la stagione venatoria 2019/2020 presso le varie strutture dell’assessorato regionale all’Agricoltura: a Campobasso (Via G. Vico, 4), Isernia (Via G. Berta, 1), Termoli (Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8) e Montenero di Bisaccia (Via Madonna di Bisaccia, 4).

Il personale sarà a disposizione, come sempre, dal lunedì e venerdì (8 e 30 – 13 e 30) e nell’orario pomeridiano (15 e 30 – 17 e 30) dei giorni lunedì e mercoledì.