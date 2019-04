Dopo aver dato inizio all’attività di partecipazione volontaria e gratuita con i lavori di recupero degli stabili abbandonati, avviata la manutenzione del verde ed effettuati i primi controlli all’interno del Parco Comunale “G. La Penna” di Termoli, prende il via la prima edizione della Caccia al Tesoro “2 cuori e 4 zampe”.

Una divertente e movimentata caccia al tesoro insieme ai nostri amici a 4 zampe, nel polmone della città di Termoli, domenica 28 aprile dalle 10 alle 13, con giochi e prove di abilità per i grandi e i piccini alla ricerca di un tesoro nascosto. L’evento è organizzato dalla Sezione ANPANA di Termoli, patrocinato dal Comune di Termoli, in collaborazione con Code in Libertà, ODV SAE 112 Sistema Assistenziale Europeo 112 e Studio Veterinario Dr. Alessandro Occhionero.

Al fine di poter organizzare al meglio l’evento, è consigliata la pre iscrizione, rivolgendosi per informazioni e prenotazioni a Luciana (346 8859063) e Claudio (333 2171820) oppure sulla pagina Facebook di A.N.P.A.N.A. sez. provinciale di Termoli, altrimenti all’indirizzo mail [email protected] In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi. Si ringraziano gli sponsor “Zooplanet”, Termoli & “Colo – Ré Idee di Stampa”, Larino.