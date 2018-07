Assegnate le medaglie in palio per le varie categorie nell’intensa giornata conclusiva del Campionati Italiani di Paraciclismo organizzati a Darfo Boario Terme (BS). Nella Valle Camonica a festeggiare anche gli atleti della Maniga Paracycling Team, il giovane gruppo abruzzese e molisano che ha ottenuto una maglia tricolore con Lorena Ziccardi ed ottimi risultati anche con il settore maschile.

Lorenza Ziccardi: “E’ passato esattamente un anno dalla mia prima gara disputata proprio in occasione dei Campionati assoluti di paraciclismo nel 2017, questa volta non ho potuto allenarmi come avrei voluto, soprattutto nell’ultimo periodo, ma sono felice per il risultato, è stata una gara difficile. Il circuito è molto tecnico, un percorso cittadino lungo 5,2 km da ripetere più volte a seconda delle categorie, abbastanza pianeggiante, ma pieno di curve e ripartenze, nell’ultimo chilometro anche uno strappo piuttosto impegnativo e due curve difficili prima del rettilineo finale. Mi sono divertita, molti gli spettatori e un gran bel tifo, tanti curiosi ed appassionati ad incitarci, è stata una sensazione bellissima, davvero emozionante”.

Le parole del Team manager Luca Pizzi: “sono molto contento della prestazione della squadra, Lorena ha confermato il risultato dell’anno scorso, Angelo Zanotti conquistato il secondo posto nel tandem, una piacevole sorpresa che poteva essere anche qualcosa di più, ma molto bene anche gli altri ragazzi, il quarto piazzamento di Michele Piacquadio nella categoria MC4, così come il quarto di Domenico Fantini nella MC1 ed il nono di Alberto Del Ry nella MC5. Non siamo ancora pronti per disputare gare a livello internazionale, ma stiamo crescendo”.

Infine una nota di merito per questi “Campionati organizzati alla perfezione, ottima l’accoglienza che ci è stata riservata e splendida l’atmosfera respirata, indubbiamente abbiamo riscontrato una cultura del ciclismo ed una sensibilità nei confronti delle nostre discipline di alto livello, uno standard che necessita di tante risorse e che spero possa presto essere raggiunto anche dalle nostre parti”.

Intanto per Lorena Ziccardi continuano gli appuntamenti, come atleta e testimonial, dopo la gara cicloturistica di San Martino in Pensilis “Pedala con Solidarietà” a favore dei centri terremotati di Arquata del Tronto e Camerino e dopo la manifestazione di Carpinone “Un goal per la speranza” iniziativa di raccolta fondi per la Malattia di Lafora, dal 18 al 21 luglio sarà a Reggio Calabria per il raduno della Nazionale Femminile di basket in carrozzina ed il 22 luglio a Trani, tra gli ospiti della X edizione del Festival “Il Giullare” – Teatro contro ogni barriera.