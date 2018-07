Primo appuntamento ufficiale in Molise per la sezione regionale dell’UNIRR (Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia). L’evento, che si svolgerà sabato 7 luglio a partire dalle ore 17.30 presso il Centro sociale-culturale “Giovanni Paolo II” nei locali della Cappella “Brunetti” in viale Vittorio Veneto a Busso, vedrà la presenza del presidente dell’UNIRR Molise, Carmela Picciano, e dei massimi vertici nazionali dell’UNIRR.

La manifestazione si incentrerà sulla storia degli italiani e dei ragazzi di Busso e di Campobasso partiti per il fronte russo durante la II Guerra mondiale. Durante l’incontro verranno narrate le vicende degli oltre 230 mila italiani inviati sul fronte orientale nel 1941 e nel 1942. Saranno presentati, inoltre, documenti, lettere dal fronte, fotografie, filmati. Un particolare ricordo sarà dedicato a tutti quei giovani che da quella terra lontana non fecero più ritorno. Il convegno ha ricevuto anche i patrocini del Comune di Busso e della Pro Loco “Monte Vairano”.