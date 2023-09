di T.A.

CONCLUSA, SI SPERA …, L’ERA DEI BUS SOSTITUTIVI DEI VIAGGI SU TRENO IN MOLISE E PARTICOLARMENTE NELL’ISERNINO

Forse ci siamo ! Il riferimento è per il pieno ripristino -con enorme sospiro di sollievo dei viaggiatori su rotaia in Molise, i quali anni attendevano l’agognatissima cosa- dei viaggi su treno in territorio dell’isernino, con la conseguente eliminazione dei viaggi sostitutivi su bus che da anni viaggiavano da Isernia/Venafro e viceversa, appunto per sostituire le carrozze ferroviarie provenienti o dirette nella Capitale. Da tempo datatissimo in effetti i bus sostitutivi facevano quotidianamente la spola Isernia/Venafro e viceversa sostituendosi ai treni, impossibilitati a procedere sulle rotaie del Molise occidentale dati i persistenti lavori in atto. Siffatte sostituzioni giornaliere infastidivano non poco i viaggiatori su rotaia costretti a scendere dal treno ed a salire sui bus per proseguire il loro viaggio. Conseguentemente siffatti bus sostitutivi apportavano non poche difficoltà alla circolazione su gomma specie nell’abitato venafrano, data la ristrettezza delle arterie urbane cittadine. Dal 4 settembre scorso, secondo quanto comunicato direttamente da TrenItalia, è ripresa la regolare circolazione su rotaia nel Molise occidentale col conseguente stop ai bus sostitutivi, con ovvio sospiro di sollievo per viaggiatori e molisani in genere.