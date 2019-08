Nella mattinata di oggi, giovedì 8 agosto, un bus di linea urbano ha preso fuoco in via Cardarelli, alla periferia di Termoli. Sul mezzo si è sviluppato un incendio, per causa ancora da accertare, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.

L’autista si è accorto del fumo e tempestivamente ha fatto uscire i passeggeri dall’autobus. Scattato l’allarme, sul posto intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Grande paura tra i viaggiatori, ma per fortuna nessun ferito.