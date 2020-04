AVVISO PUBBLICO del 2 APRILE – Covid-19 BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ.

L’assessore al welfare del Comune di Isernia, Pietro Paolo Di Perna, nel richiamare l’odierna deliberazione di Giunta comunale n. 49 con la quale sono stati stabiliti i criteri di massima e gli indirizzi per l’individuazione dei soggetti beneficiari della solidarietà alimentare di cui all’ordinanza n. 658/P.C. dello scorso 29 marzo, informa che nelle ultime ore il dirigente f.f. del Settore AA.GG. del Comune ha pubblicato un apposito Avviso col quale è stato reso noto quanto segue:

– che il Comune di Isernia intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19 dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari negli esercizi commerciali aderenti ed ubicati nel territorio comunale;

– la forma di sostegno economico s’intende assegnata al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva, delle risorse complessive del nucleo e della rete parentale;

– la concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi delle somme assegnate all’ente pari a € 148.285,53;

– destinatari del sostegno economico sono i nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Isernia alla data di presentazione della domanda, che dimostrino di essere particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o, comunque, di versare in stato di bisogno;

– per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;

– al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

– in caso di soggetti percettori di altri contributi pubblici (ad esempio, Reddito di Cittadinanza, Cassa Integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura ma senza priorità rispetto agli altri soggetti beneficiari così come stabilito dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e sempre nei limiti delle somme disponibili;

– l’Amministrazione si riserva di provvedere a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art 11 del Dpr 445/2000 anche attraverso la collaborazione di altri enti pubblici (Inps, Catasto, Anagrafe Tributaria, Guardia di Finanza, ecc.);

– che l’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro le ore 18:00 di martedì 7 aprile:

a) a mezzo pec all’indirizzo: comuneisernia@pec.it;

b) a mezzo mail ordinaria all’indirizzo: ufficiodipiano@ambitosociale.isernia.it;

c) invio attraverso i patronati, le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore che si rendano disponibili.

Il modulo della richiesta è scaricabile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Isernia;

E’ possibile richiedere informazioni al numero di telefono 0865/449275 dalle ore 10:00 alle 13:00, nei giorni di venerdì 3 aprile, lunedì 6 aprile e martedì 7 aprile 2020;

I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher emessi da questo Comune;

La consegna dei buoni spesa avverrà tramite il COC di protezione civile dell’ente evitando assembramenti che possano compromettere la distanza interpersonale di sicurezza;

In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni spesa saranno consegnati dai volontari che collaborano con il suddetto COC di protezione civile;

Sul sito internet istituzionale dell’ente sarà pubblicato apposito elenco degli esercizi commerciali ove è possibile effettuare l’acquisto dei generi alimentari;

La valutazione delle domande, pervenute nei modi e termini previsti, sarà effettuata dall’Ufficio delle politiche sociali dell’ente avvalendosi, eventualmente, anche degli uffici dell’Ambito Sociale Territoriale sulla base di apposita griglia di punteggi.

I buoni spesa consentiranno l’acquisto esclusivo di generi alimentari presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Isernia.