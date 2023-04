Un mese al cabaret “ Io adoro la sintesi … Sarò bre … “ del cantante/attore/showman venafrano Maurizio Santilli all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia

Manca poco più di un mese allo spettacolo dell’attore/cantante/showman Maurizio Santilli all’’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, dove il venafrano si esibirà nel proprio cabaret, di cui è autore e protagonista, dal titolo “Io adoro la sintesi … Sarò bre …” a partire dalle h 21.00 di sabato 6 maggio prossimo, e le prevendite fanno presagire il pubblico delle grandi occasioni per tale serata. Ne da informazione Pontone Travel, agenzia di Venafro preposta alle prevendite dei tagliandi di accesso allo spettacolo : “Stanno andando bene le vendite dei biglietti (costo 15 euro e 20 euro per le poltronissime) per assistere alla serata -informano dall’agenzia- per cui pensiamo che ci sarà tantissimo pubblico all’Auditorium isernino. Per chi desiderasse essere presente, informiamo che i biglietti sono in vendita presso Pontone Travel e Camomilla di Venafro e Camomilla di Isernia. Per info 0865/904069 e 333/8267945”. E passiamo allo spettacolo di sabato 6 maggio. “Racconta la storia degli umoristi del ‘900 -viene spiegato dagli ambienti vicini allo showman venafrano- da Petrolini a Marchesi, da Campanile a Flaiano. E’ il teatro della parola quello portato in scena tra intuizioni linguistiche, acrobazie lessicali e calembour di qualità”. Ma chi è l’umorista, viene chiesto a Santilli ? “Non è il comico la cui battuta spesso è fine a se stessa -precisa l’attore venafrano- ma è un fine osservatore della società da cui trae spunto per massime ed aforismi dal risultato dolceamaro dello sberleffo di qualità”. Maurizio Santilli, venafrano verace, nasce artisticamente sotto la guida del compianto concittadino Enzo Guarini, a sua volta chitarrista, cantante ed attore, col quale da vita al fortunato duo “I Guarilli”, mettendo assieme i loro due cognomi. Seguono anni di successo nello spettacolo leggero italiano per entrambi, prima che la prematura ed improvvisa scomparsa del Guarini costringe Maurizio Santilli a proseguire da solo sulla strada artistica. E tra un mese, appunto il 6 maggio, il venafrano si esibirà per i suoi corregionali a Isernia offrendo un mix di teatro, musica e canto, giusta la sua innata natura di showman.