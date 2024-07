di T.A.

“Una giornata di sport in natura, un modo per promuovere lo sport – e la corsa in particolare -nei bellissimi borghi della provincia di Isernia: è nata con questi ambiziosi obiettivi la manifestazione “Corsamica” che si è tenuta ieri a San Pietro Avellana, organizzata dalla NAI in collaborazione con il comune altomolisano e la locale Proloco. “Buona la prima, obiettivi centrati” è stato questo il commento del presidente della NAI Agostino Caputo al termine della gara di ieri 30 giugno. Nutrito, infatti, il gruppo di partecipanti alla corsa in montagna che ha visto gli atleti percorrere le strade di San Pietro Avellana sino a giungere al suggestivo Eremo di Sant’Amico; buona la presenza anche per la passeggiata capeggiata dal vicesindaco Peppino Carlini, che ha fatto da Cicerone fornendo tante indicazioni e curiosità sul borgo, nonché per la manifestazione promozionale – rivolta a bambini e ragazzi – dove si sono distinti i piccoli atleti NAI Simone Matticoli e Liberato Mazzuto per la gioia dei rispettivi tecnici Renato Guglielmi e Giacomo Rizzi. “Sono molto soddisfatto – ha continuato Caputo, questa volta nella veste di delegato provinciale FIDAL – questa estate in provincia di Isernia saranno diversi i paesi che ospiteranno gare di corsa su strada: lo sport oltre a promuovere sé stesso in queste piccole e vivaci realtà si fa veicolo privilegiato di promozione e valorizzazione delle bellezze dei nostri borghi”. Sul piano sportivo ad aggiudicarsi la prima edizione di Corsamica è stato Giuseppe Iamonaco della Podistica Avis Campobasso che ha completato il percorso di 12 km in 55’17” ad una media di 4.36 al km; alle sue spalle, staccati di poco, Antonio Nicola Marracino e Maurizio d’Andrea. Al femminile la gara è stata meno equilibrata con Anna Bornaschella dell’Atletica Venafro che ha dominato sin dai primi chilometri. L’atleta venafrana ha fermato il tempo a 1.11.16, a completare il podio rosa Anna Felicita Polsinelli e Marita Minutillo. Per la NAI vanno menzionati i risultati di Francesco Veneziale, Maurizio Falasca, Remo Bernardo, Daniel Iannuccillo e soprattutto di Annarita Scioli al rientro dopo lo stop forzato. Buona anche la prestazione di Massimo Sasso e Valter Cavicchia. “Oltre ai complimenti a tutti gli atleti partecipanti e in particolare a quelli della NAI – conclude il numero uno pentro – mi preme ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento: il sindaco Simona De Caprio e tutta la Giunta comunale per la vicinanza; la locale Pro-Loco, i volontari, la Croce Rossa per il grande lavoro profuso, i Carabinieri e la Polizia Provinciale che hanno garantito la sicurezza; i giudici Fidal, l’amico Angelo Calderolo che con la sua Digital Rave ha curato le iscrizioni e le classifiche; la speaker Valeria e Enzo Frazzini, responsabile del percorso e non solo; tutti i collaboratori della NAI presenti, in primis il Vice Presidente Claudio Di Ludovico”.