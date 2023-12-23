COMPI 82 ANNI E SEI RIMASTO GIOVANILE NELLO SPIRITO E NELL’APPROCCIO COL PROSSIMO. LA TUA PROVERBIALE SIMPATIA E L’ INNATA DISPONIBILITÀ VERSO GLI ALTRI CONTINUANO MAGNIFICAMENTE A CARATTERIZZARTI. QUESTA GIORNATA SIA PER TE L’ENNESIMA CONFERMA DELL’AFFETTO CHE PROVANO PER TE I TUOI FIGLI ANNARITA E PIETRO, TUA NUORA SONIA E I NIPOTI MAURO, DAVIDE E MAURO. TUTTI LORO TI ABBRACCIANO CARAMENTE, ASSIEME AGLI AMICI ASSUNTINA, ANNA, MARIA, POMPEO E TONINO, AUGURANDOTI MILLE ANNI ANCORA DI SALUTE, SORRISI ED ALLEGRIA.
” O’ NONN’ ” BUON COMPLEANNO !!!
redazione