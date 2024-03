“Eravamo soli nella notte carsica di Ronchi ed eravamo soli nella notte fiumana di Natale, eravamo nella città della vita, eravamo nella città della luce, eravamo intenti ad un’opera d’anima, uomini dal cuore ardente erano legati a cadaveri gelidi e perciò non vi poteva essere speranza di salvezza e tuttavia noi vi credemmo, e tuttavia noi patimmo e lottammo fino all’ultimo e che importa di essere vinto nello spazio se sono destinato a vincere nel tempo, ieri come oggi, oggi come domani, quando la stirpe o l’uomo sta per perdere la ragione di vivere, insorgere è risorgere”.

Lettera di G. D’ Annunzio ad A. De Ambris 11/5/1922