Si parlerà di “Bullismo e cyberbullismo – conoscere per aiutare i ragazzi” nel prossimo appuntamento del “Sabato formativo” organizzato dal Centro di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia” della Diocesi di Termoli-Larino. L’evento è in programma sabato 30 marzo 2019, dalle 17 alle 20, alla scuola Principe di Piemonte di Termoli in piazza Monumento.

L’iniziativa rientra nel percorso sulla genitorialità promosso dal Centro per favorire un cammino condiviso e valorizzato dal confronto con esperti, professionisti ed esperienze di vita quotidiana.

L’incontro, aperto a tutti, è rivolto in modo particolare ai genitori con figli in età scolare, preadolescenti e adolescenti. In particolare si ricorda che “diverse sono le forme in cui un ragazzo può essere vittimizzato ed è importante riflettere sulle possibili conseguenze di tali esperienze e portare i ragazzi stessi a una maggiore consapevolezza”. La riflessione sarà guidata dalla psicologa Marina Piccolo dell’Università Salesiana di Massa.

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito www.centroaiutoallafamiglia.it e sulla pagina Facebook dedicata.