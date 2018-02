Mercoledì 7 febbraio, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo, all’Istituto “Giordano” di Venafro, è in programma l’evento “Bullismo, cyberbullismo ed educazione ai media”. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Istituto “Leopoldo Pilla” di Venafro, l’Istituto Comprensivo Statale “Montaquila”, l’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa”, l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, il Miur ed il Garante dei Diritti della Persona della Regione Molise, Leontina Lanciano.

Interverranno il Dirigente Scolastico Rossella Simeone, i referenti regionali e provinciali in materia di bullismo e cyberbullismo, il Garante Regionale dei Diritti della Persona Leontina Lanciano e il Direttore USR Molise Anna Paola Sabatini. “Il bullismo a scuola non è certamente un fenomeno da sottovalutare. Inoltre, mentre nel bullismo sono coinvolti soltanto gli studenti, nel cyberbullismo possono essere coinvolti sia i ragazzi che gli adulti ed il materiale utilizzato può essere diffuso in tutto il mondo.

Spesso i bulli ed i cyberbulli fanno ciò che non potrebbero fare nella vita reale” – così la Garante Regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, in merito all’evento in programma mercoledì 7 Febbraio 2018, alle ore 10.00, presso l’Aula Magna “Nicandro De Rosa” dell’Isiss “A. Giordano” di Venafro