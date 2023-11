di T.A.

Buio pesto ed assoluto ! E’ quanto in atto da settimane tutt’intorno alla storica e monumentale Cattedrale di Venafro, nonché su strade e rioni della zona. In pratica l’intera periferia ovest dell’abitato precipita e resta avvolta nell’’oscurità totale non appena calano le prime ombre della sera, per l’intera nottata e sino all’alba successiva. “Non è un sistema plausibile -affermano coloro che vi risiedono- quanto accade in Via Duomo, Via Del Carmine, dinanzi alla sede momentaneamente chiusa per lavori del Liceo Classico Giordano e soprattutto dinanzi alla monumentale e storicamente importante Cattedrale di Venafro ! L’intera periferia ovest della città sprofonda nella più assoluta oscurità sin dalle prime ombre della sera e si prosegue così per l’intera nottata a causa del non funzionamento della pubblica illuminazione, purtroppo del tutto spenta!

Buio pesto, con conseguenti potenziali pericoli e paure diffuse per noi che viviamo in zona. Il disservizio persiste da settimane, ma non s’interviene a ripristinare la luce pubblica su strade, traverse e piazzale della Cattedrale. Non è un bel vivere, si creda !”. In effetti l’intera periferia occidentale venafrana – con al centro la storica Cattedrale venafrana, ricca tra l’altro della Porta Sancta (!)- resta avvolta da buio pesto non appena cala la sera e così si va avanti sino ai primi chiarori dell’alba ! Ripristino e funzionalità della pubblica

illuminazione appaiono perciò certamente urgenti ed indispensabili.