Da numerosi venafrani pervengono segnalazioni e foto su un problema di massima e delicata attualità nell’abitato cittadino. Trattasi del buio serale e notturno, causa la mancata funzionalità di diversi punti/luce della pubblica illuminazione, su lunghi tratti della Statale 85 Venafrana giusto all’uscita est della città, ossia all’imbocco di Viale San Nicandro. “E’ un buio pericolosissimo dato l’intenso traffico leggero e pesante che sfreccia h 24 sulla statale in questione -dichiarano numerosi venafrani- in un tratto già teatro di precedenti terribili sinistri. Chiediamo perciò che tornino a funzionare i lampioni spenti per vivere più tranquillamente e con maggiori garanzie. Oggi, data la situazione, tali presupposti per la pubblica incolumità purtroppo non sussistono”. Dove esattamente e quanti sono i lampioni che risultano non funzionanti ? “All’inizio di Viale San Nicandro -spiegano gl’interlocutori- in un’area cioè densamente abitata e popolata. Un tratto di diverse centinaia di metri di statale del tutto e pericolosamente al buio”. Le foto allegate testimoniano quanto i residenti della zona affermano.