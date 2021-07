di Tonino Atella

Ma ci sono anche i rumori e le vibrazioni dei condomini lungo le arterie più trafficate ogni volta che un tir centra una buca.

Buche, sempre buche, solo buche ! E’ il triste destino dei venafrani, visto le tante buche a go/go disseminate un po’ dappertutto su strade e piazze dell’abitato cittadino, rappresentando un pericolo enorme per donne, uomini, fanciulli ed anziani, ossia per i pedoni in genere. Ce ne sono nella Venafro antica, ma non mancano purtroppo anche nei nuovi quartieri residenziali della parte pianeggiante ed ogni volta che ci si finisce all’interno si va sistematicamente … per le terre con conseguenze fisiche di non lieve entità.

Se va bene, si riportano escoriazioni e ferite varie, ma tante volte si incappa in fratture vere e proprie, con tutti gli strascichi del caso! L’ultimo incidente di tal fatta, ossia di un venafrano finito in una buca cittadina, ha visto protagonista suo malgrado un fanciullo in bici, costretto a ferite ed escoriazioni multiple, medicazioni e tante lacrime ! Analogamente consistenti sono i danni meccanici per auto,bici, moto, furgoni e tir una volta incappati in una buca “made in Venafro”, tant’è le sistematiche richieste di risarcimento avanzate ogni volta dai “malcapitati” al Comune venafrano. Le conseguenze … da buche venafrane sono anche altre e non sono affatto secondarie. Basta sentire coloro che abitano lungo le strade cittadine maggiormente trafficate. “Risiedo con la famiglia lungo via Colonia Giulia -spiega una signora- ed ogni volta che un tir centra una buca sobbalziamo letteralmente, mentre bicchieri, sopramobili, posate ect. suonano in continuazione.

Di notte poi, dato il silenzio circostante, il fenomeno s’ingigantisce con conseguenze facilmente immaginabili. Spesso veniamo svegliati in piena notte, sobbalziamo mentre siamo a letto a dormire, restando letteralmente atterriti ! Chiedo perciò che buche ed avvallamenti sulle strade venafrane vengano finalmente sanati e risolti, restituendoci sicurezza e tranquillità perdute”. Dove sono maggiormente presenti tali micidiali buche e gli avvallamenti più vistosi e pericolosi? “Purtroppo quasi dappertutto nell’abitato urbano -aggiunge l’interlocutrice- per cui è urgente procedere ad un monitoraggio integrale e sistematico di tutte le strade e le piazze cittadine per eliminare una volta per tutte le tante minacce rappresentate da strade malmesse e dalle numerose buche. Ne va della tranquillità e della sicurezza di tutti, aspetti nient’affatto secondari e da tenere nella doverosa considerazione”. Stiamo parlando dei diritti minimi della gente, ossia di sicurezza, tranquillità e salute, sicché gl’interventi di risanamento e ripristino di strade e piazze venafrane richieste dalla collettività appaiono assolutamente doverosi ed urgenti.