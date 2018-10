I Carabinieri della Stazione di Capracotta hanno denunciato tre ragazzi del luogo per aver violentemente picchiato un altro giovane.

L’attività investigativa degli uomini in divisa ha permesso di accertare che in quel centro, nello scorso mese di agosto per futili motivi, si accendeva una furibonda lite verbale tra i 4 giovani, che subito sfociava in una vera e propria aggressione fisica ai danni della giovane vittima.

Dalla ricostruzione dei militari, i tre avrebbero dapprima minacciato il ragazzo per poi colpirlo ripetutamente con calci e pugni, tanto da costringerlo a ricorrere alle cure dei sanitari. Sono iniziati così i guai per i tre ragazzi che ora dovranno rispondere dei reati di minacce e lesioni.