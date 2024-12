di Redazione

Venerdì 13 dicembre è tempo per il gruppo politico di fare il punto su quanto é stato finora costruito e su ciò che verrà fatto in prospettiva. Lo si farà insieme a due protagonisti di spicco del dibattito politico nazionale che si confronteranno con i dirigenti del gruppo politico sui temi regionali che irrompono sul dibattito pubblico molisano. Un’ occasione per rilanciare il ruolo dei civici, quindi, l’ arrivo a Campobasso dell’onorevole Bruno Tabacci, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Draghi e del giornalista Sergio Rizzo negli anni passati in forza prima al Corriere della Sera e poi a Repubblica. Si parlerà di autonomia differenziata, commissariamento sanitario, debiti e cattiva politica. Interverranno il vicesindaco di Campobasso Piero Colucci, l’ assessora comunale alla cultura Adele Fraracci, l’ assessore comunale alle politiche sanitarie e alla diversabilità Angelo Marcheggiani, la presidente della commissione comunale bilancio Antonella Trivisonno, il presidente della commissione comunale urbanistica Stefano Lombardi, il presidente della commissione diversabilità Vincenzo De Iasio, il capogruppo al Comune di Campobasso di Costruire Democrazia Sabino Iafigliola, il coordinatore di Costruire Democrazia Andrea Montesanto, il consigliere comunale di Campobasso Pino Ruta e il consigliere regionale Massimo Romano. L’ appuntamento è previsto alle 17 nella sala della Costituzione della Provincia di Campobasso in via Milano.

fonte controvento:https://www.facebook.com/share/p/19w71NkT7G/