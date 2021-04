Vasto incendio nelle colline vicino monte Mauro a Castelmauro. Ancora non si conoscono le dimensioni della superficie andata in fumo.

Dal primo pomeriggio di quest’oggi, infatti, una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, è intervenuta nello spegnimento di un rogo che ha bruciato un’area boschiva e macchia mediterranea.

Le operazioni di spegnimento del rogo, scoppiato per cause ancora in corso di accertamento, sono risultate complicate e visto l’evolversi dell’evento, da Salerno è stato fatto arrivare anche il “drago”, l’elicottero dei Vigili del Fuoco, dotato di cestello per gettare acqua dall’alto.

Le fiamme sono giunte fino ai piedi dell’osservatorio astronomico “Giovanni Boccardi” locato sulla vetta del monte Mauro.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.