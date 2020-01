L’apprezzamento del sindaco d’Apollonio per la manifestazione di fine anno “Brindisernia”.

Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha espresso il proprio apprezzamento per la manifestazione «Brindisernia», che ha avuto luogo nel centro storico della città lo scorso 31 dicembre, per festeggiare il Capodanno.

«Mi congratulo con gli organizzatori e con tutti coloro che hanno partecipato – ha dichiarato d’Apollonio –. In questo periodo di ripetuti festeggiamenti, la città è stata rivitalizzata anche per iniziativa dell’associazione Preistoris, che ha programmato tre interessanti iniziative. Oltre a Brindidernia, infatti, c’è stata Preistombola il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, e ci sarà Preistoca il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, due appuntamenti di gioia e divertimento che hanno coinvolto e coinvolgeranno soprattutto i bambini; e ciò è un ulteriore merito per chi li ha ideati. Il Comune, d’altra parte, ha patrocinato gli eventi e li ha sostenuti a livello istituzionale e realizzativo, attraverso specifici atti deliberativi e l’impegno di risorse umane.

Desidero – ha aggiunto il sindaco – ringraziare in particolare coloro che sono stati presenti; quei miei concittadini che, con la loro partecipazione, hanno reso vivo e festoso il nostro centro storico e l’intera città e che, nel rispetto delle ordinanze emesse secondo le ben note Circolari del Ministero dell’Interno in materia di pubbliche manifestazioni, hanno evitato qualsiasi problema di sicurezza, comportandosi in modo civilissimo e davvero esemplare».