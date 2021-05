A cura della Biologa Nutrizionista Dott.ssa Rebecca Silvestri!⁣

𝐈 𝐌𝐈𝐂𝐑𝐎𝐍𝐔𝐓𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐈 💪🏻⁣

PART 2

𝙄 𝙎𝘼𝙇𝙄 𝙈𝙄𝙉𝙀𝙍𝘼𝙇𝙄, come le vitamine non forniscono energia ma sono importantissimi per l’organismo e la loro carenza è da evitare soprattutto in fase evolutiva. ⁣

Sono presenti in quasi tutti gli alimenti, non è difficile assimilarli ed alcuni vanno particolarmente d’accordo con alcune sostanze piuttosto che con altre. Ad esempio la vitamina C aiuta il ferro ad essere assimilato dall’organismo, quindi bene l’utilizzo del limone su verdure e carne/pesce. Proprio il ferro è tra i minerali più importanti durante la crescita e lo troviamo nella carne, nei cereali, nelle verdure a foglia verde come gli spinaci e i legumi. Una sua carenza può provocare anemia.⁣

Altro minerale fondamentale per la crescita è il calcio. È presente soprattutto nel latte e nei suoi derivati come lo yogurt che sono per questo fondamentali durante l’infanzia, una loro mancanza sarebbe pericolosa per le ossa.⁣

Ci sono poi anche altri sali minerali importanti per la salute dei piccoli: il fosforo, il potassio e il magnesio sono un vero toccasana per il benessere psicofisico. Con la frutta, soprattutto le banane, le albicocche, le pesche, l’anguria e gli agrumi, possiamo fare una scorpacciata di potassio, invece con i cereali, frutta secca, piselli e fagioli, facciamo ricariche di magnesio, due minerali molto utili durante gli allenamenti e le partite di pallone per combattere la stanchezza e i crampi muscolari!⁣

Nel pesce, ritroviamo il fosforo per la memoria: questo, insieme agli omega 3, aiuta l’apprendimento ed è quindi l’ingrediente segreto per andare bene a scuola.⁣

Per questi motivi è necessario favorire l’assorbimento dei minerali mangiando in modo sano ed equilibrato.

Facendo attività fisica le perdite di sali minerali attraverso il sudore possono essere tranquillamente reintegrate con frutta e verdura, spremute, latte, frullati e, ovviamente, tanta 𝐴𝐶𝑄𝑈𝐴, spesso dimenticata, fonte di tantissimi minerali. ⁣

Dell’importanza dell’acqua ne parleremo successivamente…⁣

