di T.A.

“DIVERTIMENTO” NUOVO PER TALUNI : FRANTUMARE DI NOTTE BOTTIGLIE DI VETRO DI ALCOLICI PER STRADA !

Mah ! Valli a capire certuni ! O meglio a ben pensare forse si capiscono benissimo … ! Trattasi dell’andazzo corrente -sarà un divertimento, bah ?!?- di frantumare a terra, su strada o marciapiedi pubblici, bottiglie di vetro di bibite o alcolici. Evidentemente si beve, anche abbondantemente, dopodiché per divertirsi ed apparire agli occhi dei presenti si scaraventa, si spacca a tutta forza la bottiglia a terra perché, frantumandosi, i pezzi di vetro ricoprano strada e marciapiede. Trovate divertimento in tutto questo? Francamente è difficile individuarlo, per cui si è portati a pensare che in certe menti dopo abbondanti bevute serali e notturne prevalgano idee, atteggiamenti e sentimenti “particolarissimi” ! Un gran peccato siffatto andazzo perché al mattino al netturbino tocca ramazzare ed al passante tocca stare attento a dove mette i piedi ! Rimedio ? Innanzitutto serve un maggiore e migliore senso civico, dopodiché sarà il caso di non cedere alcolici dopo una certa ora serale, giusto come dice la legge.