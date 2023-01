Claudio Papa vera star della trasmissione Boss in incognito ieri sera su Rai Due, con la sua azienda Dolceamaro di Monteroduni. L’imprenditore, travestito da semplice operaio, ha lavorato all’interno dell’azienda, premiando, di concerto con suo fratello Silvano, la laboriosità dei suoi dipendenti. Gianluca ha ottenuto in regalo una settimana bianca da condividere con suo figlio e un contratto a tempo indeterminato.

Per Maria un bonus economico a sostegno di suo figlio Gabriele e un viaggio pagato per sé e sua sorella. A Carmela una collana e un bonus economico. A Elena un bonus di 3000 euro, un avanzamento contrattuale e una donazione per i suoi connazionali dell’Ucraina. Per Liliana un viaggio pagato e una serie di biglietti Roma-Manchester per far visita a sua figlia e alla sua nipotina. In più, per suo figlio un contratto a tempo indeterminato nell’azienda.

Chi è Claudio Papa boss di Dolceamaro: biografia e carriera

Su Claudio Papa non si conosce molto. Sappiamo che l’azienda Dolceamaro è stata ereditata dai fratelli Papa, Claudio e Silvano e che ha compiuto il traguardo dei 50 anni di attività. A fare la storia dell’azienda sono Pietro e Rosa Papa che acquistano un bar con reparto gelateria e pasticceria nella loro città a Cassino.

Dopo alcuni anni decidono di investire in un primo negozio di bomboniere e in seguito viene aperto un punto vendita anche a Isernia. Dal prodotto di confetti, il brand “Papa Confetti e Cioccolato” del 1987, l’azienda aggiunge alla produzione anche il cioccolato. Così nel 1997 viene fondata la Dolceamaro srl che si aggiorna e rinnova nei processi di confezionamento. Nel 2011 la produzione aumenta con l’acquisto del brand “Cuorenero” e l’azienda inizia a offrire nuovi prodotti da forno, come ciambelle e macarons.